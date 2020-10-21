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За сутки в России выявили 15 700 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За сутки в России выявили 15 700 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 15 700 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в среду, 21 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (4389), Петербург (684) и Подмосковье (466).

Жертвами COVID-19 стали 317 человек, еще 10 952 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 447 335 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 1 096 560 пациентов переболели и выздоровели, 24 952 — умерли.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции.

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