Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще одну строительную услугу в Москве будут оказывать в онлайн-формате
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Еще одну строительную услугу в Москве будут оказывать в онлайн-формате

Виктория Родимкина

Город

В Москве до конца 2020 года еще одну строительную услугу переведут в онлайн-формат. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 21 октября.

Он отметил, что речь идет о заключении соглашений к договорам о подключении к инженерным сетям. Глава департамента уточнил, что на сегодняшний день в столице в электронном виде доступны 22 услуги в сфере строительства и 19 услуг ресурсоснабжающих организаций.

— Но работа в этом направлении продолжается. Мы планируем, что в декабре этого года будет предоставлена возможность в онлайн-формате заключать дополнительные соглашения к договорам о подключении, — сказал Сергей Левкин.

Он добавил, что с декабря 2018 года на получение таких услуг было подано свыше 14,5 тысячи заявок. Помимо этого, сообщил Сергей Левкин, в городе востребованы также калькулятор процедур и личный кабинет застройщика, передает Интерфакс.

Читайте также: «Стартовые» площадки для переселения 12 домов подобрали в районе Академический

онлайн-сервисСергей Левкинстроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Все мнения
О проекте