Еще одну строительную услугу в Москве будут оказывать в онлайн-формате

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В Москве до конца 2020 года еще одну строительную услугу переведут в онлайн-формат. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 21 октября.

Он отметил, что речь идет о заключении соглашений к договорам о подключении к инженерным сетям. Глава департамента уточнил, что на сегодняшний день в столице в электронном виде доступны 22 услуги в сфере строительства и 19 услуг ресурсоснабжающих организаций.

— Но работа в этом направлении продолжается. Мы планируем, что в декабре этого года будет предоставлена возможность в онлайн-формате заключать дополнительные соглашения к договорам о подключении, — сказал Сергей Левкин.

Он добавил, что с декабря 2018 года на получение таких услуг было подано свыше 14,5 тысячи заявок. Помимо этого, сообщил Сергей Левкин, в городе востребованы также калькулятор процедур и личный кабинет застройщика, передает Интерфакс.

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