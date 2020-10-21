Более тысячи поддельных водительских прав выявили в Москве с начала года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более одной тысячи поддельных водительских удостоверений выявили в столице с начала 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в среду, 21 октября.

— За 9 месяцев 2020 года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД выявлено 1030 фактов использования поддельных водительских удостоверений, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во всех случаях были возбуждены уголовные дела. Столичное управление ГИБДД предупреждает, что использование поддельных водительских прав наказывается лишением свободы до года, ограничением свободы либо принудительными работами.

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