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Чубайс ответил шуткой на слухи о его назначении куратором Арктики
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чубайс ответил шуткой на слухи о его назначении куратором Арктики

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс отшутился, услышав от журналистов доводы о том, что его могут «назначить куратором» Арктики.

— Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня «начальником» Арктики, — написал он в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс может покинуть «Роснано» после 12 лет пребывания на руководящем посту этой компании. Утверждалось, что ему якобы сделали предложение стать «куратором» Арктики, причем эта инициатива уже якобы обсуждается в верхах.

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АрктикашуткаАнатолий Чубайс
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