Около 120 тысяч «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО в октябре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Почти 120 тысяч квадратных метров недвижимости готовятся к вводу в Новой Москве в октябре. Об этом заявил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В округе за месяц введут 72,3 тысячи «квадратов» жилья. Новые промышленные и социальные объекты составят 42,2 тысячи квадратных метров.

— В Новой Москве ввели 19 миллионов квадратных метров недвижимости за 8 лет. 14,7 миллиона квадратных метров из этого объема составляет жилье, еще 4,4 «квадрата» — коммерческая и социальная недвижимость, — приводятся слова Жидкина на сайте стройкомплекса.

За три года в Новой Москве должны построить восемь миллионов квадратных метров недвижимости. Нежилые помещения составят из этого объема наименьшую часть — три миллиона «квадратов».

Читайте также: «Стартовые» площадки для переселения 12 домов подобрали в районе Академический