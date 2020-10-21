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Российские ученые создали светодиодный прибор для лечения депрессии, применимый для пациентов, у которых есть ограничения на лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

— Опытный образец устройства действует на основе технологии, создающей сбалансированный спектр светового потока интенсивностью до 10 тысяч люкс, может использоваться пациентами с непереносимостью лекарств, а также в период беременности и грудного вскармливания у женщин и не имеет аналогов в России, — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что данный прибор стал детищем совместных усилий ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета, передает РИА Новости.

Депрессия является одним из самых распространенных видов расстройств и считается одним из самых «дорогих» заболеваний, связанных с человеческим мозгом. Важную роль в ее появлении составляют хронобиологические механизмы. Вид терапевтических лечений ярким светом является одним из самых эффективных при сезонной депрессии.

Член Российской академии наук Николай Бохан отметил, что своеобразие сезонных аффективных расстройств проявляется в том, что депрессия может начаться в определенное время года, например в зимний и осенний период, и сопровождаться разными депрессивными симптомами, такими как удлинение продолжительности ночного сна, сонливостью в течение дня, увеличением аппетита и веса тела, а также ухудшением самочувствия ближе к вечеру. Бохан добавил, что в появлении сезонной, или осенне-зимней депрессии, главную роль играет дефицит яркого света.

В заключение в пресс-службе отметили, что данная светодиодная терапия способна повысить качество жизни пациентов с депрессивными расстройствами и является экономически выгодным вариантом лечения депрессии.

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