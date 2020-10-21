Задержаны еще два члена банды Шамиля Басаева

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В среду, 21 октября, стало известно о задержании еще двух участников нападений на Дагестан в 1999 году. Речь идет о боевиках, входивших в банду террориста Шамиля Басаева, сообщает ЦОС ФСБ РФ в среду, 21 октября.

По информации силовиков, обезврежены уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул (1975 года рождения) и Якубов Загир (1977 года рождения).

— Участники вооруженного нападения в августе 1999 года в составе бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан, не понесшие за это уголовного наказания, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В ближайшее время СК будет просить суд об аресте.

Напомним, в 1999 году бандиты напали на Ботлихский район. В результате погибло более 280 человек, свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских были ранены. Экономике Дагестана был причинен существенный ущерб. Поиски причастных к правонарушениям продолжаются даже спустя 21 год после происшествия.

За участие в нападении более 80 подозреваемых получили от 3 до 15 лет тюрьмы. Преследование семерых боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, порядка 30 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

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