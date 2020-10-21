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Инфекционист Минздрава назвал еще один способ защитить руки при COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Инфекционист Минздрава назвал еще один способ защитить руки при COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Защититься от коронавируса можно не только перчатками, но и кожными антисептиками. Об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Он напомнил, что основной путь передачи коронавируса — воздушно-капельный. На контактный способ инфицирования приходится меньше случаев.

— С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта, — цитирует Чуланова Интерфакс.

Людям, которые делают выбор в пользу перчаток, необходимо правильно их носить, хранить и утилизировать. К антисептикам в этом вопросе меньше требований. Чуланов добавил, что обязательным остается правило ношения масок. Инфекционист считает, что защищать рот и нос от инфекции должны «все без исключения».

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