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Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве 22–23 октября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве 22–23 октября

Кирилл Николаев

Город

Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 22 октября, и в пятницу, 23 октября. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, 22 октября в столице местами может выпасть от четырех до восьми миллиметров осадков в виде дождя. В результате в городе ожидается до четверти месячной нормы осадков.

Синоптики отметили, что на севере Подмосковья месячная норма за эти дни будет выполнена.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве в субботу, 24 октября, превысит климатическую норму на четыре градуса. В этот день ожидается до десяти градусов тепла.

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