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Психолог назвала возраст мужчин, не готовых на брак
Фото: pixabay.com

Психолог назвала возраст мужчин, не готовых на брак

Вероника Кузьминова

Общество

Мужчинам к 40 годам становится труднее наладить свою семейную жизнь из-за усиленной ригидности. Об этом заявила психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

По ее мнению, проблемы с личной жизнью появляются у зрелых холостяков после 35 лет, когда меняется гормональный фон. В этот момент мужчин все больше охватывает нежелание менять свою жизнь.

— Чем ближе к 40 годам, тем меньше ошибок хочет допускать мужчина. Он уже не хочет никаких экспериментов. Если он до этого времени не создал семью, то ему уже страшно экспериментировать. К этому возрасту у человека уже появились привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться, — цитирует психолога Радио Sputnik.

Панфилова уверена, что не все женщины готовы подстраиваться под таких мужчин. Ровесницы зрелых холостяков, по мнению психолога, сами не настроены менять ради парнера сложившиеся за годы привычки. Это удастся сделать более молодым партнершам, но в таких случаях отношения могут быстро закончиться из-за угасающего интереса. Специалист уточнила, даже если женщина будет согласна во всем подстраиваться под 40-летнего мужчину, это не гарантирует счастливое завершение истории в виде ЗАГСа и обручального кольца.

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бракотношенияпсихолог
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