Психолог Бориса Моисеева опровергла слухи о его состоянии после инсульта

Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Клинический психолог певца Бориса Моисеева Елена Перелыгина отреагировала на слухи о состоянии артиста после инсульта. По ее словам, многие слухи не соответствуют действительности.

— Я с удивлением узнаю последние новости о состоянии Бори Моисеева! Что только не болтают: и что он обездвижен, и что не может говорить. На самом деле это не так, — сообщила психолог.

Она подтвердила информацию о том, что Моисеев полностью не оправился от последствий инсульта и не может выступать. Однако Перелыгина добавила, что Борис живет полноценной жизнью настолько, насколько он может с его заболеванием.

Психолог также рассказала, что Моисеев разговаривает и в состоянии ответить на телефонные звонки. Его номер знают немногие, да и сам певец не хочет тратить времени на пустые светские разговоры, сообщает издание «Собеседник».

Состояние здоровья Бориса Моисеева после инсульта стало предметом обсуждения общественности. Слухи до сих пор продолжают распространяться. По одной из версий, Моисеев перестал двигаться и потерял дар речи. За здоровье артиста переживает даже певица Алла Пугачева.

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