Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог Бориса Моисеева опровергла слухи о его состоянии после инсульта
Фото: facebook.com/bmoiseevpro

Психолог Бориса Моисеева опровергла слухи о его состоянии после инсульта

Захар Чайченко

Звезды

Клинический психолог певца Бориса Моисеева Елена Перелыгина отреагировала на слухи о состоянии артиста после инсульта. По ее словам, многие слухи не соответствуют действительности.

— Я с удивлением узнаю последние новости о состоянии Бори Моисеева! Что только не болтают: и что он обездвижен, и что не может говорить. На самом деле это не так, — сообщила психолог.

Она подтвердила информацию о том, что Моисеев полностью не оправился от последствий инсульта и не может выступать. Однако Перелыгина добавила, что Борис живет полноценной жизнью настолько, насколько он может с его заболеванием.

Психолог также рассказала, что Моисеев разговаривает и в состоянии ответить на телефонные звонки. Его номер знают немногие, да и сам певец не хочет тратить времени на пустые светские разговоры, сообщает издание «Собеседник».

Состояние здоровья Бориса Моисеева после инсульта стало предметом обсуждения общественности. Слухи до сих пор продолжают распространяться. По одной из версий, Моисеев перестал двигаться и потерял дар речи. За здоровье артиста переживает даже певица Алла Пугачева.

Читайте также: «Пенсионер, который хочет покоя»: Борис Моисеев рассказал о жизни после болезни

инсультопровержение слуховБорис Моисеев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Все мнения
О проекте