Мужчины оказались более подвержены COVID-19, чем женщины

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Член Российской академии наук (РАН) Лейла Намазова-Баранова заявила о том, что мужчины больше подвержены риску заражения коронавирусом, чем женщины.

— Гендерное различие существует. Действительно, мужчины, в том числе и молодые люди любого возраста и детского в том числе, подвержены большему риску, чем женщины, — сообщила профессор Намазова-Баранова на конференции.

По ее словам, рецептор, который используется вирусом для вхождения в клетку, связан с некой субстанцией, неправильно синтезирующейся у тех людей, которые, например, страдают от повышенного давления. Она отметила, что для данной субстанции принципиальной является X-хромосома, которых у женщин две, в отличие от мужчин.

— То есть у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которого нет у мужчин, так как у них только одна Х-хромосома, — заключила Лейла Намазова-Баранова.

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