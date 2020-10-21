Семьи Москвы в 2020 году посадили около двух тысяч деревьев

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Почти две тысячи деревьев высадили семьи Москвы на территории города в рамках проекта «Наше дерево». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду, 21 октября.

Деревья посадили в Щукинском лесопарке, Химкинском лесу и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине». Также посадки выполнили в парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес» и в Ульяновском лесопарке.

— Всего в этом году на 26 природных территориях ГПБУ «Мосприрода» будет посажено более пяти тысяч именных саженцев, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В городе планируют высадить ивы, клены, груши, яблони, липы, сосны и рябины.

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