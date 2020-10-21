Инфекционист объяснил, чем опасен отказ от прививки ребенка

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Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, чем опасен отказ от прививки ребенка. По его словам, такое решение связано с различными рисками для здоровья, передает Nation News.

— Прививки защищают от тех инфекций, которые опасны для ребенка и могут вызывать летальные исходы. К подобным инфекциям относится и коклюш. У детей до трех лет он может вызывать остановку дыхания, гибель коры головного мозга и привести к летальному исходу и инвалидизации, — отметил Тимаков.

Эксперт уточнил, что отказываясь от вакцинации детей, родители должны адекватно оценивать все риски, а не возлагать ответственность за жизнь ребенка на врачей.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Люберцах медики спасли двух новорожденных, которые из-за тяжелой патологии не могли ни есть, ни пить. Врачи провели операции двойняшкам в первые сутки их жизни.

В России продолжаются выплаты на первого ребенка в рамках национального проекта «Демография». Пособие получили три тысячи семей в Приморье, сообщает Newinform. Напомним, что единовременная выплата на первого ребенка для россиян была введена в 2019 году.

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