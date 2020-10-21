Полиция задержала исламиста, напавшего на прохожих в Дрездене

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Правоохранители задержали исламиста, который около двух недель назад напал в Дрездене на прохожих. В результате данного инцидента пострадали двое мужчин 53-х и 55-ти лет, последний впоследствии скончался. Об этом сообщает издание Der Spiegal в среду, 21 октября.

Отмечается, что задержанный является уроженцем Сирии. По данным СМИ, ранее его обвиняли в экстремизме, а также приговорили к нескольким годам лишения свободы, в том числе за вербовку в террористическую группировку «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена на территории России.

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