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Водителей предупредили о возможном дожде в некоторых районах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Водителей предупредили о возможном дожде в некоторых районах Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт

Столичных водителей предупредили о возможном дожде в некоторых районах города. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в некоторых районах города может пройти дождь. В связи с этим на дорогах возможны затруднения.

Дептранс призвал столичных автомобилистов быть внимательными и не превышать скорость.

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