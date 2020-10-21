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Полицейские спасли мужчину, загоревшегося возле здания офиса президента в Киеве
Фото: mvs.gov.ua

Полицейские спасли мужчину, загоревшегося возле здания офиса президента в Киеве

Евгения Звощик

Происшествия

Мужчина попытался поджечь себя возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции в среду, 21 октября.

Отмечается, что полицейские вовремя вмешались в происходящее, потушили пламя и оказали мужчине первую помощь.

Как сообщает издание «Новое время», мужчина получил ожоги легкой степени и был госпитализирован.

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