Полицейские спасли мужчину, загоревшегося возле здания офиса президента в Киеве
Мужчина попытался поджечь себя возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции в среду, 21 октября.
Отмечается, что полицейские вовремя вмешались в происходящее, потушили пламя и оказали мужчине первую помощь.
Как сообщает издание «Новое время», мужчина получил ожоги легкой степени и был госпитализирован.
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