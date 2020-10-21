Зарезавшему мужчину осколком стекла в Москве вынесли обвинительный приговор

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Останкинский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил ранее судимого 35-летнего уроженца Республики Калмыкия Нарана Арнюдаева к 12,5 года колонии особого режима за убийство мужчины. Об этом в среду, 21 октября, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2019 года в квартире жилого дома по улице Новодмитровской. Между мужчинами произошел конфликт. В результате осужденный нанес оппоненту стеклянным осколком не менее 16 ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия от потери крови.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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