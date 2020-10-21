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Михалков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Михалков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда

Евгения Звощик

Общество

Российский режиссер Никита Михалков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение звания Героя Труда. Ранее глава государства поздравил режиссера по видеосвязи, пожелав ему здоровья и творческого долголетия. О разговоре Путина с Михалковым сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.

— Это великая награда для меня, но скажу, что наша профессия она такая, что ты один ничего не сделаешь, и вот эта награда — всем моим прекрасным товарищам и соратникам, с которыми я работаю, и я с искренне разделяю с ними эту награду, — поблагодарил Михалков Путина.

В ходе беседы глава государства поднял бокал шампанского за здоровье режиссера.

СПРАВКА «ВМ»

21 октября 2020 года Никита Михалков отмечает 75-летие. Впервые он вошел в кадр еще в 1959 году, будучи 14-летним мальчиком. Его запомнили не только как успешного актера, но в первую очередь как талантливого режиссера, снявшего множество разноплановых картин.

На счету Михалкова не менее впечатляющее число наград за достойную работу в кинематографе: полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии России и премии Ленинского комсомола, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, номинант на премию «Оскар» и многое другое. Имеет звание народного артиста РСФСР.

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