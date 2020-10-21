Михалков поблагодарил Путина за присвоение звания Героя Труда

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российский режиссер Никита Михалков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение звания Героя Труда. Ранее глава государства поздравил режиссера по видеосвязи, пожелав ему здоровья и творческого долголетия. О разговоре Путина с Михалковым сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.

— Это великая награда для меня, но скажу, что наша профессия она такая, что ты один ничего не сделаешь, и вот эта награда — всем моим прекрасным товарищам и соратникам, с которыми я работаю, и я с искренне разделяю с ними эту награду, — поблагодарил Михалков Путина.

В ходе беседы глава государства поднял бокал шампанского за здоровье режиссера.

Путин и Михалков подняли бокалы за здоровье кинорежиссера. Каждый в своем кабинете. Настоящий модный zoom-день рождения pic.twitter.com/NMQv1xLwr4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 21, 2020

СПРАВКА «ВМ»

21 октября 2020 года Никита Михалков отмечает 75-летие. Впервые он вошел в кадр еще в 1959 году, будучи 14-летним мальчиком. Его запомнили не только как успешного актера, но в первую очередь как талантливого режиссера, снявшего множество разноплановых картин.

На счету Михалкова не менее впечатляющее число наград за достойную работу в кинематографе: полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии России и премии Ленинского комсомола, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, номинант на премию «Оскар» и многое другое. Имеет звание народного артиста РСФСР.

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