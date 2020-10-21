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Кремлевский дворец не работает в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кремлевский дворец не работает в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией

Кирилл Николаев

Культура

Государственный Кремлевский дворец не работает в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе. Об этом в среду, 21 октября, рассказала пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

По ее словам, в настоящее время во дворце временно не проводят концерты, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые сотрудники Кремлевского дворца получили уведомления по электронной почте об угрозе минирования объекта.

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