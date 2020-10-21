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Роспотребнадзор закрыл частную клинику в Москве за нарушение мер против COVID-19
Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Роспотребнадзор закрыл частную клинику в Москве за нарушение мер против COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, Волочаевская улица, 15к1 Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор временно закрыл частный медицинский центр на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Клиника находится на улице Волочаевской, дом 15, корпус 1. Здесь были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, которые создают угрозу распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в медицинском центре не проводилось обеззараживание помещений КТ-центров после каждого пациента.

В связи с многочисленными нарушениями в отношении клиники был составлен протокол об административном правонарушении. Медицинскому центру грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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