Роспотребнадзор закрыл частную клинику в Москве за нарушение мер против COVID-19

Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Россия, Москва, Волочаевская улица, 15к1 Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор временно закрыл частный медицинский центр на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Клиника находится на улице Волочаевской, дом 15, корпус 1. Здесь были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, которые создают угрозу распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в медицинском центре не проводилось обеззараживание помещений КТ-центров после каждого пациента.

В связи с многочисленными нарушениями в отношении клиники был составлен протокол об административном правонарушении. Медицинскому центру грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Столичный ТЦ «Белка» временно закрыли за нарушение мер против COVID-19