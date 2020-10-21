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Эвелина Бледанс рассказала о низких зарплатах артистов в театрах
Фото: instagram.com/bledans

Эвелина Бледанс рассказала о низких зарплатах артистов в театрах

Вероника Кузьминова

Звезды

Многие звезды российских театров получают маленькую зарплату. Об этом заявила актриса театра и кино Эвелина Бледанс.

Она уточнила, огромное количество ее коллег работает примерно за такую же зарплату, которую получает актриса Кристина Асмус. Речь идет о 22 тысячах рублей.

— Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая, — цитирует Бледанс «Телепрограмма».

Артистка добавила, что сама не имела трудовых отношений с государственными театрами. У нее иные условия — Бледанс работает в антрепризе, где актер напрямую может договориться с продюсерами.

Ранее актриса Кристина Асмус заявила, что получает от службы в театре меньше 22 тысяч рублей в месяц. Зарплата звезды сопоставима с прожиточным минимумом в столице, который составляет 20,3 тысячи рублей.

Читайте также: «Служит на четверть ставки»: Садальский ответил Асмус на слова о зарплате в театре

зарплатаЭвелина БледансКристина Асмус
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