Эвелина Бледанс рассказала о низких зарплатах артистов в театрах

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Многие звезды российских театров получают маленькую зарплату. Об этом заявила актриса театра и кино Эвелина Бледанс.

Она уточнила, огромное количество ее коллег работает примерно за такую же зарплату, которую получает актриса Кристина Асмус. Речь идет о 22 тысячах рублей.

— Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая, — цитирует Бледанс «Телепрограмма».

Артистка добавила, что сама не имела трудовых отношений с государственными театрами. У нее иные условия — Бледанс работает в антрепризе, где актер напрямую может договориться с продюсерами.

Ранее актриса Кристина Асмус заявила, что получает от службы в театре меньше 22 тысяч рублей в месяц. Зарплата звезды сопоставима с прожиточным минимумом в столице, который составляет 20,3 тысячи рублей.

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