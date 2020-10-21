Эксперт объяснил, как заподозрить ложь в улыбке

Фото: pexels.com/pixabay

Искреннюю и фальшивую улыбку можно отличить по мимике на лице. Об этом заявил специалист в области поведения человека Тимофей Бараковский.

Вынужденную улыбку можно увидеть на лице работников сферы услуг или стюардесс. Это представители тех профессий, которым улыбаться положено по регламенту. Главным отличием такой улыбки, по словам Бараковского, считается оскал. О неискренности эмоций может говорить скошенная улыбка. Она показывает презрение со стороны человека. Если собеседник и вовсе сжал губы, значит, он пытается что-то утаить.

— Выражая настоящие эмоции, у человека образуются «мешочки» под глазами и напрягаются мышцы щек — именно по этим двум факторам можно определить, искренне ли собеседник вам улыбается, — цитирует Бараковского Пятый канал.

Эксперт уверен, что мимика собеседника дает много информации о его мыслях. Главное — прочитать их на лице человека.

Читайте также: Психолог объяснил, почему россияне не готовы к браку