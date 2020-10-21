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Психолог объяснил, почему россияне не готовы к браку
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Психолог объяснил, почему россияне не готовы к браку

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Андрей Зберовский объяснил, почему россияне не готовы к браку. Он поделился своим мнением в беседе с Newinform.

По мнению эксперта, люди не стремятся узаконивать отношения в связи с тем, что современные молодые семьи хотят быть самостоятельными и жить отдельно. Возможность хорошо зарабатывать, чтобы взять ипотеку или купить квартиру, появляется примерно к 30 годам. Еще одной из причин поздних браков в России психолог назвал желание дать будущему ребенку все самое лучшее, а для этого также нужно хорошо зарабатывать.

— Большую роль играет то, что улучшается качество репродуктивной медицины. Если раньше желательно было как можно быстрее родить, то сейчас первого ребенка могут родить и в тридцать пять лет, и в сорок лет, и старше. Молодые девушки и юноши считают, что можно не спешить, — уточнил Зберовский.

По данным исследователей, средний возраст россиян, вступающих в первый брак, составляет при составляет 27-29 лет.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» назвало места в Московской области, где можно красиво отметить свадьбу. Среди рекомендованных мест: музей-заповедник «Мелихово» и усадьба «Середниково».

Врач-сексопатолог Юрий Прокопенко рассказал, что среди россиян, вступивших в брак, до 70 процентов женщин и 50 процентов мужчин сохраняют супружество после измены. По мнению эксперта, это связано с нежеланием менять привычный уклад жизни, сообщает Nation News.

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