Стрельба произошла у здания офиса правящей партии Грузии
Стрельба произошла у офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Дманиси. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе в среду, 21 октября.
По его словам, есть информация о нескольких раненых.
— В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли…Насколько я знаю, произошел выстрел и есть раненые, — пояснил Кобахидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
Другие детали данного инцидента неизвестны. В МВД Грузии пока никак не прокомментировали эту информацию.
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