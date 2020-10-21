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Стрельба произошла у здания офиса правящей партии Грузии
Фото: vk.com/gamarjoba.georgia

Стрельба произошла у здания офиса правящей партии Грузии

Евгения Звощик

Происшествия

Стрельба произошла у офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Дманиси. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе в среду, 21 октября.

По его словам, есть информация о нескольких раненых.

— В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли…Насколько я знаю, произошел выстрел и есть раненые, — пояснил Кобахидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».

Другие детали данного инцидента неизвестны. В МВД Грузии пока никак не прокомментировали эту информацию.

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