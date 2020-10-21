СМИ сообщили об освобождении еще одного заложника из банка в Грузии

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Захвативший заложника в банке Грузии в городе Зугдиди освободил еще одного человека. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2» с места событий.

При этом в МВД Грузии пока не уточнили, сколько именно заложников остается в здании.

Ранее сообщалось, что в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По некоторым данным, в здании оказались заперты около 19 человек. Отмечается, у злоумышленника помимо огнестрельного оружия также есть граната.

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По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Известно, что злоумышленник потребовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов.

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