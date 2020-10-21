СМИ: Мужчина погиб у железнодорожного моста на юге Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Мужчина погиб у железнодорожного моста на юге столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 21 октября.

Инцидент произошел между домом № 2 по Варшавскому шоссе и домом № 50 по улице Большой Тульской. Мужчина попал в яму между железнодорожным мостом и перекрытием. В результате он погиб.

На месте происшествия находятся работники городских служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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