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Перевернувшийся автомобиль перекрыл движение трамваев по Чертановской улице
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Перевернувшийся автомобиль перекрыл движение трамваев по Чертановской улице

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Чертановская улица, 51к1 Карта всех событий

Перевернувшийся автомобиль перекрыл трамвайное движение по Чертановской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в среду, 21 октября.

Отмечается, что два автомобиля столкнулись в районе дома 51, корпус 1 по Чертановской улице. В результате ДТП одна из машин перевернулась и перекрыла движение трамваев № 1 и № 16.

Информации о пострадавших в аварии нет.

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