Перевернувшийся автомобиль перекрыл движение трамваев по Чертановской улице

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Россия, Москва, Чертановская улица, 51к1 Карта всех событий

Перевернувшийся автомобиль перекрыл трамвайное движение по Чертановской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в среду, 21 октября.

Отмечается, что два автомобиля столкнулись в районе дома 51, корпус 1 по Чертановской улице. В результате ДТП одна из машин перевернулась и перекрыла движение трамваев № 1 и № 16.

Информации о пострадавших в аварии нет.

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