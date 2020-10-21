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Собчак рассказала о перешедшем на Богомолова проклятии Достоевского
Фото: instagram.com/ @xenia_sobchak

Собчак рассказала о перешедшем на Богомолова проклятии Достоевского

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram рассказала о мистическом совпадении, которое настигло ее супруга Константина Богомолова. Она сообщила, что на спектакле «Бесы» по произведению Федора Достоевского по независящим от режиссера причинам не была показана заключительная сцена.

По словам Собчак, в собрании сочинений писателя царской и советской цензурой была вырезана одна глава. Богомолов решил показать этот отрывок, но во время спектакля монтировщик сцены по каким-то причинам закрыл занавес до того, как была сыграна эта часть истории.

— Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу. Вот это я понимаю «коннект» режиссера с автором, — написала Собчак в Instagram.

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о работе телеведущей Ксении Собчак на шоу. Он отметил, что знаменитость вела себя по-хамски, часто кричала на участников и позволяла себе нецензурные выражения.

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Ксения СобчакКонстантин Богомоловтеатр
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