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«Не могла шевелиться»: Анна Заворотнюк рассказала о страшном случае из жизни
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

«Не могла шевелиться»: Анна Заворотнюк рассказала о страшном случае из жизни

Юлия Захарова

Звезды

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила в преддверии Хэллоуина поделиться с фанатами страшной историей из прошлого. Рассказ она записала на видео, которое опубликовала в личном аккаунте в Instagram.

Инцидент произошел, когда девушке было 18 лет. Она сообщила, что находилась за городом с семьей, когда обнаружила, что забыла паспорт. На следующий день Заворотнюк должна была отправиться за границу, поэтому решила вернуться в квартиру за документом.

Однако через несколько часов после ее приезда в дом вошел неизвестный человек. Девушка призналась, что, услышав шаги и чужой голос, произнесший «Кто здесь?», сильно испугалась.

— Меня охватил такой ужас, что я не могла шевелиться. Вообще. Я как сидела, так как вкопанная и продолжала сидеть. Я даже не могла додуматься взять телефон, чтобы позвонить в полицию, или взять какой-нибудь предмет острый или тяжелый. Я просто сидела и слушала, — вспоминала звезда.

Однако выяснилось, что незнакомцем оказался друг семьи, который должен был остаться в квартире на ночь. Родители забыли предупредить Заворотнюк о том, что дали ему ключи. Сама девушка была крайне обижена на родных: перенесенный шок, по ее словам, мог стоить ей жизни, ведь мужчину она видела впервые.

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