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Жителей столичного региона предупредили о тумане
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столичного региона предупредили о тумане

Юлия Захарова

Город

Жителей столицы предупредили о тумане с ухудшением видимости до 300–800 метров. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1–3 часа с сохранением утром 22 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 300–800 метров, — отметили в ведомстве.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области.

Водителей призвали следить за дистанцией на дороге и соблюдать осторожность. Пешеходам же рекомендовали иметь при себе светоотражающие элементы, которые следует поместить на одежду, говорится на официальном сайте МЧС.

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МЧСтуман в столицеМосква
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