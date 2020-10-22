МВД Грузии сообщило об освобождении всех заложников в Зугдиди

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Всех заложников в банке Зугдиди освободили, правоохранители занимаются поиском захватчика. Об этом сообщили в грузинском министерстве внутренних дел.

После многочасовой специальной операции вечером среды, 21 октября, злоумышленник согласился отпустить заложников в обмен на чиновника МВД — Автантила Галдава. Как отметили в ведомстве, захватчик, чиновник и трое заложников вышли из здания банка.

— Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают следственные и поисковые работы с целью задержания преступника, — приводит сообщение МВД РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Ранее сообщалось, что в банке Грузии города Зугдиди неизвестный захватил заложников. По некоторым данным, в здании оказались заперты около 19 человек. У злоумышленника помимо огнестрельного оружия также была граната.

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Злоумышленник требовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов.

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