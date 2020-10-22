Астрологи дали прогноз знакам зодиака на 22 октября

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Луна, находящаяся в знаке Козерога 22 октября, позволит многим знакам зодиака услышать внутренний голос, им стоит прислушаться к интуиции. О том, что ждет представителей каждого из них, рассказали астрологи.

Овнам они посоветовали быть открытыми любви. Однако всплеск эмоций и возбуждение может привести к совершению необдуманных поступков, поэтому следует умерить пыл, чтобы не сделать ошибку. В частности, астрологи настаивают на отказе от возобновления контактов с бывшими возлюбленными.

Рожденных под знакам Тельца людей ждет позитивный день, полный радостных событий. Представители этого знака будут чувствовать себя прекрасно, им удастся сделать важные шаги к нужной цели. Им советуют насыщать энергией не только дух, но и тело. В этом помогут, например, танцы или спорт.

Близнецы ощутят желание провести день активно, следуя заранее созданным планам. Однако спонтанным идеям лучше не доверять, а их реализацию отложить до лучших времен.

Представители Раков продемонстрируют продуктивность и настойчивость в делах, но, возможно, они не принесут ожидаемых эмоций. Однако астрологи обещают, что чувство завершенности и удовлетворенности придет именно тогда, когда это необходимо.

Львам важно присмотреться к тем, кто находится рядом. Звезды говорят, что случайный знакомый может оказаться идеальным партнером, который поможет стать лучше и обрести то, о чем рожденные под этим знаком давно мечтали.

Дев ожидает ряд испытаний, но их можно обойти, если прислушаться к голосу сердца. Представителям этого знака необходимо довериться интуиции, поскольку разум будет не лучшим советчиком.

Внезапное и сильное желание бросить работу появится у Весов. В такой ситуации стоит вспомнить о балансе и постараться отыскать его в потребности творить и необходимости зарабатывать на жизнь.

Скорпионам астрологи рекомендуют забыть о спешке и передохнуть. От навязчивых мыслей о будущем стоит отказаться, вместо этого лучше жить настоящим и набираться сил на будущие свершения.

Стрельцы могут с уверенностью довериться друзьям, которые их окружают. Рядом с ними не стоит прятать настоящих себя, это позволит раскрыть потенциал на все сто процентов.

Негативные эмоции порой по-настоящему съедают Козерогов. Им необходимо перестать сравнивать себя с другими и ориентироваться исключительно на собственные достижения. Кроме того, важно внушить себе, что все идет своим чередом.

Прислушаться к шестому чувству советуют Водолеям. Оно способно подсказать то, о чем представители этого знака сами не догадываются. Это поможет обрести гармонию и уверенность в себе.

Рыбам следует перестать «ограждать» самих себя от возможностей. Рожденным под этим созвездием людям нужно взглянуть на ситуацию с другой стороны и рискнуть наконец отправиться по новой для них дороге, сообщает Пятый канал.

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