Ученые выяснили, как занятия спортом влияют на течение коронавируса

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Занятия спортом снижают риск госпитализации с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу, результаты исследований появились на портале Medrxiv.org.

Специалисты организовали проведение опроса среди 938 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Респондентам необходимо было указать ряд сведений о себе, включая наличие и уровень физической подготовки, и сообщить детали о течении болезни.

В результате ученые выяснили, что у людей, которые до заражения выполняли физические упражнения на протяжении как минимум 2,5 часов в неделю, вероятность попасть в больницу с COVID-19 оказалось почти на треть меньше, чем среди людей, ведущих сидячий образ жизни.

По словам врачей, опрошенные из первой категории могли включать в дневную норму около 21 минуты умеренных нагрузок или 11 минут интенсивных тренировок.

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