Поклонников восхитили откровенные снимки 21-летней дочери Джонни Деппа

Фото: instagram.com/lilyrose_depp/

Дочь звезды Голливуда Джонни Деппа приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки появились на странице фотографа Уолкера Бантинга в Instagram.

На черно-белых кадрах 21-летняя Лили-Роуз Депп позирует, прикрывая обнаженное тело полотенцем. На одном из фото она держится за веревку для белья, на другой — смотрит в сторону, подняв вверх руку.

— Скучаю по любимому персонажу моих историй, — подписал опубликованные снимки Бантинг.

Поклонников девушки восхитила ее новая фотосессия. Они отмечали, что у фотографа действительно есть талант, а сама модель выглядит нежной и элегантной.

«Вы талант, а она — идеал»; «Она просто невероятна!»; «Это прекрасное безумие»; «Сногсшибательно! Она даже не притворяется», — комментировали пользователи.

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