Поклонников восхитили откровенные снимки 21-летней дочери Джонни Деппа
Дочь звезды Голливуда Джонни Деппа приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки появились на странице фотографа Уолкера Бантинга в Instagram.
На черно-белых кадрах 21-летняя Лили-Роуз Депп позирует, прикрывая обнаженное тело полотенцем. На одном из фото она держится за веревку для белья, на другой — смотрит в сторону, подняв вверх руку.
— Скучаю по любимому персонажу моих историй, — подписал опубликованные снимки Бантинг.
Поклонников девушки восхитила ее новая фотосессия. Они отмечали, что у фотографа действительно есть талант, а сама модель выглядит нежной и элегантной.
«Вы талант, а она — идеал»; «Она просто невероятна!»; «Это прекрасное безумие»; «Сногсшибательно! Она даже не притворяется», — комментировали пользователи.
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