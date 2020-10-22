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Падение атмосферного давления и дождь: москвичам рассказали о погоде 22 октября
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Падение атмосферного давления и дождь: москвичам рассказали о погоде 22 октября

Юлия Захарова

Город

Погоду в столице 22 октября будет определять атлантический циклон. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Воздух прогреется до 4–6 градусов, по области — до 1–6 градусов. Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон будет неустойчивым. В связи с этим многие граждане могут жаловаться на обострение ряда заболеваний и общую усталость.

Кроме того, синоптики предупредили о возможном риске заразиться гриппом и ОРВИ. Чтобы не заболеть, важно поддерживать иммунитет витаминами. Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо строго выполнять предписания врача и принимать необходимые лекарства.

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