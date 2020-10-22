Роскачество назвало стиральный порошок, эффективно удаляющий пятна

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Специалисты Роскачества проверили продукцию нескольких торговых марок стирального порошка для цветного белья и выяснили, какое средство оказалось лучшим в удалении загрязнений и сохранении ткани вещей. В частности, были проверены стиральные порошки марок «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX.

В ходе исследования проверялось, как средства отстирывают моторное масло, пот, молоко, кровь, крахмал, чай и глину. Как пояснили в организации, нарушений законодательства не было выявлено ни у одной из торговых марок, также все товары соответствуют обязательным требованиям.

Кроме того, выяснилось, что порошок «Аист» подтвердил свое высокое качество и право претендовать на получение российского Знака качества. Отмечается, что данный товар получил высший балл рейтинга.

В свою очередь, производители порошков Dosia и Ariel учли предыдущие рекомендации Роскачества и провели серьезную работу по улучшению качества своей продукции. Так, в обновленном рейтинге эксперты дали им оценку 4,74 балла. По итогам исследования 2020-го к порошкам Dosia и Ariel остались замечания только к зольности. Уточняется, что высокая зольность означает, что при стирке оседает много минеральных веществ из порошка, что делает ткань жесткой всего лишь после нескольких стирок.

У еще одной проверенной марки порошка Persil нашелся новый недочет вместо исправленного старого. Ранее эксперты выяснили, что это средство не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения и снижает прочность ткани. Производитель исправил недочет: прочность ткани больше не снижается. Однако теперь стирка этим порошком ведет к посерению ткани. В результате итоговый рейтинг порошка был повышен с 3,48 до 3,62 балла.

Кроме того, снизилось качество порошков Tide, «Миф» и BiMAX. Отмечается, что Tide ранее не до конца отстирывал пигментно-масляные загрязнения, а сейчас стирка еще и ведет к посерению ткани. В свою очередь, порошок «Миф» также не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, вызывает посерение ткани и имеет высокую зольность. У порошка BiMAX были выявлены те же замечания, что и у «Мифа».

Также на сайте Роскачества добавляется, что товары не несут опасности для лиц, страдающих астматическими заболеваниями.

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