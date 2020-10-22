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В Екатеринбурге проверят сообщения о массовом увольнении медиков из больницы
Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге проверят сообщения о массовом увольнении медиков из больницы

Ростислав Зубков

Общество

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проводит проверку по факту сообщений о массовом увольнении медиков из Центральной городской клинической больницы № 1. Об этом пресс-служба горздрава сообщила в четверг, 22 октября.

Ранее местные СМИ написали, что за время первой волны коронавируса из вышеуказанного медучреждения ушли примерно 80 сотрудников, в основном медсестры и санитарки. Кроме того, утверждается, что в последний месяц из терапевтического отделения уволились практически все врачи и заведующая. Предварительно, причиной ухода стали конфликты подчиненных с руководством ГКБ.

В свою очередь в горздраве организовали проверку обстоятельств случившегося.

— Запросили информацию у больницы, — сказали РИА Новости в ведомстве.

(новость дополняется)

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