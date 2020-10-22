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«Идеальная»: поклонники оценили откровенное фото Глюкозы
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Идеальная»: поклонники оценили откровенное фото Глюкозы

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, поделилась с фанатами откровенной фотографией. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена в открытом купальнике бордового оттенка. На фоне виднеются пальмы и пейзажи Мальдив.

— С гордо поднятой... Чем? — спросила фолловеров исполнительница.

Поклонники восхитились фигурой певицы и осыпали ее комплиментами.

«Наталья классная»; «Наталья! Как вы прекрасно выглядите»; «Хороша»; «Идеальная»; «С красивой спиной, великолепной осанкой», — написали фанаты.

Ранее Глюкоза рассказала, как сдала тест на COVID-19 на Мальдивах. Исполнительница показала, как ее с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, встретили в отеле. Их посетили врачи, чтобы взять анализы. У певицы брали кровь из пальца.

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откровенные фотопевицаГлюкоза
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