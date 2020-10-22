Россиянка рассказала, как быстро накопить на отдых

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Жительница России Мария Нефедова раскрыла способ, помогающий накопить на отдых в короткие сроки. Финансовыми секретами она поделилась с пользователями в своем блоге.

Сначала в мобильном приложении банка женщина проанализировала, сколько денег она истратила за месяц. Выяснилось, что за этот период около 30 тысяч у нее ушло на рестораны.

— А это — необязательная трата. Потому кафе и кофе по воскресеньям я убрала в первую очередь, — подчеркнула россиянка.

Также она рекомендовала не покупать лишний раз вещи, которые не смогут улучшить здоровье. Так, например, одежду, косметику и обувь можно при необходимости занять у подруг.

— Ну максимум могу купить то, что нужно для гигиены, если все кончилось, — отметила блогер.

Девушка стала экономить на некоторых продуктах питания. Вместо филе курицы она стала брать целую птицу, а салат айсберг заменила на белокочанную капусту. Россиянка рекомендовала покупать то, что действительно насытит.

— Шоколадки точно можно не брать. Убрать алкоголь. Мы очень много тратим на продукты, которые не нужны, — рассказала она.

Так блогер накопила на отпуск в течение двух месяцев. Девушка отметила, что ограничивать себя сложно, но срок был коротким, поэтому таковой можно потерпеть.

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