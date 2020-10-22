Ломбард в Москве обокрали на 500 тысяч рублей

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В столичном районе Строгино двое мужчин похитили из ломбарда деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в четверг, 22 октября.

В полицию о краже сообщил представитель организации. По его словам, неизвестные проникли в помещение, которые находится на втором этаже здания, и похитили ценные вещи.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими стали мужчины 43 лет и 51 года. Удалось установить, что злоумышленники ночью поднялись по пожарной лестнице на второй этаж торгового центра, проникли в помещение ломбарда через окно. После этого мужчины вскрыли сейф, похитили ювелирные украшения и деньги. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Видео: Пресс-службе ГУ МВД России по Москве

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под стражей, добавили в ведомстве.

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