«До мурашек»: Екатерина Гусева восхитила поклонников своим пением
Актриса Екатерина Гусева спела на программе «Наши любимые песни». Фрагмент ролика с концерта она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На видео артистка исполнила песню «Красный конь». Она поблагодарила зрителей, что те поддержали ее во время выступления.
— Мое детство — красный конь..— написала Гусева.
Поклонники оценили пение актрисы и осыпали ее комплиментами.
«Какой прекрасный голос», «Обалденно до глубины.. До мурашек... Катя вы самая самая, наша!», «Екатерина, Вы очаровательны!!!», «Вас слушаешь — словно ангелы прилетели, обняли крыльями, и на душе стало, так тепло и уютно», — отметили фолловеры.
Ранее Екатерина Гусева поделилась с подписчиками снимком в необычном наряде. На фотографии артистка запечатлена в платье с уникальным видом вышивки «Крестецкая строчка». Гусева подчеркнула, что чувствует себя в нем «русской красавицей».
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