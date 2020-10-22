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«До мурашек»: Екатерина Гусева восхитила поклонников своим пением
/ Фото: NECHAEVA

«До мурашек»: Екатерина Гусева восхитила поклонников своим пением

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Екатерина Гусева спела на программе «Наши любимые песни». Фрагмент ролика с концерта она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео артистка исполнила песню «Красный конь». Она поблагодарила зрителей, что те поддержали ее во время выступления.

— Мое детство — красный конь..— написала Гусева.

Поклонники оценили пение актрисы и осыпали ее комплиментами.

«Какой прекрасный голос», «Обалденно до глубины.. До мурашек... Катя вы самая самая, наша!», «Екатерина, Вы очаровательны!!!», «Вас слушаешь — словно ангелы прилетели, обняли крыльями, и на душе стало, так тепло и уютно», — отметили фолловеры.

Ранее Екатерина Гусева поделилась с подписчиками снимком в необычном наряде. На фотографии артистка запечатлена в платье с уникальным видом вышивки «Крестецкая строчка». Гусева подчеркнула, что чувствует себя в нем «русской красавицей».

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