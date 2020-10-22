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Власти объяснили скопление трупов в подвалах барнаульской больницы
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Власти объяснили скопление трупов в подвалах барнаульской больницы

Ростислав Зубков

Общество

Обнаруженные в госпитале барнаульской больницы № 12 тела хранят в подвале из-за нехватки патологоанатомов. Об этом министерство здравоохранения Алтайского края заявило в четверг, 22 октября.

В ведомстве объяснили, что за последнее время резко выросло число летальных исходов, связанных с COVID-19. При этом во всех этих случаях требуется патологоанатомическое исследование.

— Дефицит патологоанатомов значительно увеличил нагрузку на каждого врача и определил возникновение очередности при проведении аутопсий, — цитирует Интерфакс заявление регионального минздрава.

Там добавили, что проект здания больницы не предусматривает такого количества камер для такого числа тел. В связи с этим было решено хранить их в подвале.

При этом в министерстве обратили внимание, что изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек, но из-за наплыва пациентов с вирусом коечный фонд пришлось расширить до 600 мест.

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