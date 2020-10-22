СК заподозрил и. о. гендиректора Petropavlovsk в самоуправстве

Фото: petropavlovsk.net

Исполняющего обязанности генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова подозревают в самоуправстве. Об этом заявил Следственный комитет России, говорится в сообщении на сайте предприятия.

— Компания понимает, что расследование действий господина Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ «Самоуправство», — пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в Petropavlovsk считают понятие «самоуправство» очень широким и добавляют, что оно может «включать в себя действия, которые совершаются для защиты законных прав или интересов». Тем не менее компания готова сотрудничать со следствием.

Позднее Следком подтвердил, что Мещерякова и еще ряд неустановленных лиц подозревают в сговоре и самоуправстве, причинившем ущерб на сумму свыше 450 тысяч рублей. По уточненным данным, Мещерякову вменяют самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения. Предполагаемым сообщникам предпринимателя инкриминируют самоуправство и кражу с незаконным проникновением в жилище в крупном размере.

Отметим, что Petropavlovsk — это одна из крупнейших горнорудных компаний в РФ. Более того, она входит в число мировых лидеров в золотодобывающей отрасли. Предприятие зарегистрировано в Британии, также имеет офисы в Москве и Благовещенске. Ключевые активы находятся в Амурской области.

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