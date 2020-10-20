Суд оправдал и.о. президента Киргизии по делу о попытке захвата власти

Фото: Пресс-служба ЖК КР

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, в настоящее время исполняющий обязанности президента республики, оправдан по делу о попытке захвата власти в стране. Соответствующее решение принял Верховный суд Киргизии.

— Жапаров, а также Талант Мамытов и Камчыбек Ташиев оправданы по делу о попытке захвата власти, — сообщили ТАСС в пресс-службе судебного учреждения.

Речь идет о событиях 2012 года, когда Жапаров, депутат парламента Мамытов, глава Госкомитета нацбезопасности Ташиев и еще несколько сотен человек по время митинга в центре Бишкека попытались ворваться в здание парламента. Впоследствии их за это осудили по статье о попытке захвата власти.

Стоит отметить, что Жапаров даже с учетом снятых обвинений остается фигурантом еще одного уголовного дела — о захвате заложника. По версии следствия, в 2013 году на демонстрации в Караколе Жапаров и его сторонники взяли в заложники полпреда в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. В 2017 году Жапаров получил за это 11,5 года тюрьмы. Свое дело подсудимый назвал «политически мотивированным». На данный момент оно направлено на повторное рассмотрение.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Полномочия главы государства перешли премьер-министру Жапарову, поскольку спикер парламента от них также отказался.

Читайте также: ЦИК Киргизии озвучил ориентировочную дату выборов нового президента