ЦИК Киргизии озвучил ориентировочную дату выборов нового президента

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Досрочные выборы президента в Киргизии должны состояться в течение трех месяцев после отставки лидера страны. Об этом глава Центрального избирательного комитета республики Нуржан Шайлдабекова заявила в пятницу, 16 октября.

Председатель ЦИК напомнила, что досрочные выборы главы государства назначаются парламентом в трехмесячный срок после ухода предыдущего президента.

— Ориентировочно это 17 января (2021 года, — прим. «ВМ»), — приводит ТАСС слова Шайлдабековой.

Она уточнила, что повторные парламентские выборы в Киргизии планируются на 20 декабря этого года.

В свою очередь новый киргизский премьер-министр Садыр Жапаров, получивший полномочия президента после его ухода, а также официального отказа спикера парламента от полномочий, заявил, что выборы главы государства должны пройти не позднее 10 января.

Напомним, 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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