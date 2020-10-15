«Не держусь за власть»: Сооронбай Жээнбеков ушел с поста президента Киргизии

Фото: president.kg / Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке. О решении политика сложить полномочия сообщила в четверг, 15 октября, его пресс-служба.

Также уходящий лидер республики обратился к нации.

— Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, — приводит РИА Новости его слова.

Жээнбеков выразил мнение, что никакая власть не стоит целостности государства и сохранения нормальных настроений среди народа. Он добавил, что причиной его ухода стали в том числе нестихающие протесты.

В заключение президент попросил нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапаров и других политиков увести своих сторонников с улиц.

Напомним, в среду, 14 октября, у дома киргизского правительства собрались сотни протестующих. Они требовали отставки лидера страны и спикера парламента. По данным СМИ, новый премьер-министр Садыр Жапаров провел переговоры с Жээнбековым, после чего вышел к митингующим и попросил их разойтись, пояснив, что президент пообещал уйти в отставку.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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