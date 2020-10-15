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Колонна машин силовиков приехала к резиденции президента Киргизии
Фото: president.kg / Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Колонна машин силовиков приехала к резиденции президента Киргизии

Ростислав Зубков

В мире

У резиденции президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова выстроилась колонна служебных машин, сообщает РИА Новости в четверг утром, 15 октября.

По данным агентства, у здания уже стоит десяток автомобилей силовиков. Возле транспорта дежурит личный состав в защитной экипировке.

Обстановка у резиденции спокойная — демонстрантов нет.

Напомним, в среду, 14 октября, у стена дома киргизского правительства собрались сотни протестующих. Они требовали отставки лидера страны и спикера парламента. По данным СМИ, новый премьер-министр Садыр Жапаров провел переговоры с Жээнбековым, после чего вышел к митингующим и попросил их разойтись, пояснив, что президент пообещал уйти в отставку.

Позднее в пресс-службе главы государства заявили, что Жээнбеков действительно обещал сложить полномочия, однако это будет сделано не в течение трех дней, как утверждалось в сообщениях СМИ.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Президент Киргизии намерен сложить полномочия после парламентских выборов

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