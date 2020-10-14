Президент Киргизии намерен сложить полномочия после парламентских выборов

Фото: president.kg / Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сложит свои полномочия после парламентских выборов. Об этом заявил глава республики в среду, 14 октября, на встрече с новым премьер-министром страны Садыром Жапаровым.

Глава парламента выдвинул Жээнбекову требование — уйти в отставку в этот же день. Президент ответил, что это невозможно.

— Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны, — цитирует пресс-службу президента Киргизии РИА Новости.

Жээнбеков уверен, что не имеет права на сложение полномочий в данный момент, так как это может привести «к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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