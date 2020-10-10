Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Жапаровым

Фото: twitter.com/kenesh_kg

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства страны во главе с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 10 октября.

Отмечается, что за кандидатуру Жапарова, а также предложенный им состав кабинета министров и программу проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Ранее Жапаров сообщил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку со своего поста.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Комендантский час ввели в столице Киргизии из-за протестов