Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Жапаровым
Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства страны во главе с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 10 октября.
Отмечается, что за кандидатуру Жапарова, а также предложенный им состав кабинета министров и программу проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
Ранее Жапаров сообщил, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку со своего поста.
Протесты в Бишкеке
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.
Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.
ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.
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